تسببت تغريدة مسلي آل معمر رئيس نادي النصر في الكشف عن قيمة الديون الحقيقية على النادي في إثارة أزمة لجماهير النادي حول عدم قدرة الفريق على تدعيم صفوفه بصفقات قوية في ظل ارتباط أسماء بعض اللاعبين الحاليين في النادي للرحيل عن صفوف أصفر الرياض في صيف 2022.

🗣 عبدالكريم الحمد:

النصر في مرحلة مالية ذهبية .. والخلل ليس في ميزانيته .. الخلل في إداراته..

الحصاد الرياضي …

@abdulkarimHD pic.twitter.com/7T8vCo4v1L — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 11, 2022

مسلي آل معمر يوضح الحقيقة لجماهير النصر

وكان آل معمر قال عبر حسابه في “تويتر” : “كثر الحديث عن قوة النصر المالية والبعض يتبنى ترسيخ ذلك، لشيء في نفسه ولأهداف معروفة، والحقيقة هي أن إدارتنا أتت في أصعب فترة مالية في تاريخ أصفر العاصمة وإجمالي الديون هو 393 مليون ريال، والعجز السنوي وصل لـ 200 مليون ريال”.

وأضاف آل معمر: ” لولا الدعم الحكومي لجميع الأندية والدعم السخي من الأمير خالد بن فهد لما استطعنا تسجيل صفقات خلال فترتي التسجيل الماضيتين، كذلك نسبة عالية من الدعم ذهبت لسداد الديون والالتزامات، التحديات المالية كبيرة، لكنها تهون في ظل وجود الرمز الأمير خالد بن فهد”.

جماهير أصفر الرياض عبرت عن خيبة أملها بسبب الديون المتراكمة على الفريق مما يعني أنه من الصعب لأصفر الرياض ضم أي صفقات في صيف 202.

وكان عبدالكريم الحمد الناقد الرياضي علق على تغريدة آل معمر قائلًا: ” الخلل في أصفر الرياض ليس في ميزانيته، ولكن في إداراته”.

أما الناقد الرياضي عبدالكريم الجاسر فقال: “أعتقد أن رسالة آل معمر موجهة لإعلام ناديه، الإعلام الأصفر الذي طالما تباهى بالقوة المالية ، ولكن القوة المالية في ظل صرف غير موجه بطريقة صحيحة مل يكون لها قيمة، والدليل أن هناك ديون كبيرة مترتبة على النصر، ومبالغ ليست سهلة، ويبدو أن الإدارة الحالية بدأت تشعر بصعوبة توفير مبالغ مالية لمواجهة الالتزامات”.