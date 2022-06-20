تألق حسان تمبكتي مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، مساهمًا في فوز الأخضر بلقب كأس أمم آسيا أمس على حساب المنتخب الأوزبكي بنتيجة هدفين دون رد.

وأثار الإعلامي والناقد الرياضي نايف الروقي الجدل حول مصير المدافع مع نادي الشباب حيث قال عبر حسابه في “تويتر” : ” هل سنشاهده في الموسم المقبل بجانب الكوري الجنوبي جانغ هيون سو لاعب الهلال أم بجانب عبد الإله العمري في النصر؟”.

سبب اهتمام الهلال بـ حسان تمبكتي

أزرق الرياض مهتم بضم المدافع الشبابي صاحب الـ23 عامًا، وذلك بسبب إصابة متعب المفرج بالرباط الصليبي.

أتت تلك التغريدة لتثير الجدل رغم رفض الشباب انتقال تمبكتي إلى الهلال وذلك بسبب كونه أحد أهم أعمدة الفريق للموسم المقبل، وهو ما أكده عبد الله الفارس مدير المركز الإعلامي بـ الشباب حيث قال: “خبر رحيل تمبكتي غير صحيح إطلاقًا، اللاعب حسان من ركائز الفريق ولا توجد نية للاستغناء عنه، ويستغرب إثارة مثل هذه الأكاذيب في هذا التوقيت وهو في مهمة وطنية! التمصدر ظاهرة مرضية يجب إيجاد علاج لها”.