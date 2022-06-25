أثارت وزارة الصحة حالة من الغموض؛ إثر تغريدة على صفحتها الرسمية قالت فيها: “جاء اتصال”، حيث أثارت فضول متابعي الوزارة الذين تساءلوا عن معنى العبارة؛ أو المقصود بالاتصال.

وبعد 54 دقيقة؛ أعلنت الوزارة عن إنقاذ حالة جلطة قلبية لأب، تم الإبلاغ عنها.

إنقاذ سريع:

وأضافت الصحة: “تم الوصول للحالة وعمل التشخيص وإجراء القسطرة، ضمن مبادرة الرعاية العاجلة لحالات الجلطات القلبية”.

وأشاد المتابعون بسرعة الفرق الطبية في التعامل مع البلاغ من لحظة الاتصال حتى إنقاذ المريض؛ فكتب أحد المغردين: “54 دقيقة من الاتصال حتى إعلان أن الحالة بخير عمل جبّار”.

الجلطة القلبية:

والجلطة القلبية هي انسداد في الشرايين التاجية التي تقوم بإيصال الأكسجين والعناصر الغذائية إلى القلب مما يسبب إقفار القلب، وهذا الانسداد يحدث نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين مما تتكون كتل دهنية في الشرايين وتعوق وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى القلب وإذا استمر الانسداد فترة طويلة يحدث ما يسمى بالجلطة القلبية.

أعراض الجلطة القلبية للرجال:

ألم في الصدر : يشعر المريض بالضغط أو عصر في الصدر وقد يمتد هذا الألم بالانتقال إلى الفك والأسنان الذراع أو الظهر.

: يشعر المريض بالضغط أو عصر في الصدر وقد يمتد هذا الألم بالانتقال إلى الفك والأسنان الذراع أو الظهر. ضيق في التنفس والاختناق : الشعور بالألم في منطقة القفص الصدري وقد يمتد الألم في المعدة والشعور بالغثيان والقيء وصعوبة الهضم.

: الشعور بالألم في منطقة القفص الصدري وقد يمتد الألم في المعدة والشعور بالغثيان والقيء وصعوبة الهضم. التعرق.

فقدان الوعي.

القلق والتوتر.

ضربات القلب سريعة وغير منتظمة.

صعوبة الاستيعاب والفهم.

لا تظهر هذه الأعراض مرة واحدة ولكن تبدأ بآلام في الصدر إلى أن يتطور الأمر وتشمل باقي الأعراض، وقد تحدث الجلطة القلبية دون ظهور أي من هذه الأعراض، وذلك إذا كان الشخص يعاني من مرض السكر.

أعراض الجلطة القلبية للنساء:

“المواطن“ توضح أعراض الجلطة القلبية للنساء بعد ذكر الأعراض عند الرجال.