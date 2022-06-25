قررت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم النادي الأهلي 107 آلاف و500 ريال بعد أحداث مباراة الرائد بالجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء ذلك بعد رمي جماهير الراقي أكثر من 50 علبة مياه في مباراة رائد التحدي.

الأهلي في موقف صعب:

ويعيش الراقي موقفًا صعبًا حيث أصبح قريبًا من الهبوط في حال خسر من نادي الشباب بعد غد الاثنين.

وفي وقت سابق، كشفت إدارة الإعلام والاتصال بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن إداراتي ناديي الأهلي والاتفاق طلبتا بشكل رسمي إلغاء طلب كل منهما الاستعانة بالحكام الأجانب في مباراتيهما بالجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لإدارة الإعلام والاتصال عبر “تويتر” أن إدارتي الناديين أبلغتا اتحاد القدم بعدم جلب حكام أجانب لهما في مباراتي الأهلي ضد الشباب، والاتفاق ضد الفيحاء.

ويواجه الراقي والاتفاق خطر الهبوط إلى دوري يلو، حيث يتواجد الراقي في المركز الرابع عشر، والاتفاق بالمركز الخامس عشر برصيد 31 لكل منهما.