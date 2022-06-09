أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة رتال للتطوير العمراني “رتال”، عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 5 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

تخصيص الأسهم:

بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0,364% على أساس تناسبي.

وكانت رتال قد طرحت 12 مليون سهم، الشركة تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

فترة الاكتتاب:

وبدأت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد في يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022، وانتهت في يوم الاثنين الموافق 6 يونيو 2022 باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 1.2 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 120 ريالاً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد 233,087 فردا، بتغطية بلغت 8.88 مرة.

وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 1.278 مليار ريال، وسيتم رد فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 15 يونيو 2022.