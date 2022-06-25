ألغت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الجمعة، حكما تاريخيا صدر منذ 50 عامًا، أعطى المرأة حقًا دستوريًا في الإجهاض.

حكم تاريخي

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أبطلت المحكمة العليا الحكم الذي صدر في عام 1973 وعُرِف باسم “رو ضد ويد”، وذلك بعد أسابيع من وثيقة مسربة غير مسبوقة تشير إلى أنها تفضل القيام بذلك.

ويغير هذا الحكم حقوق الإجهاض في أمريكا، حيث أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض ووضع قوانين خاصة بها بشأن هذا الأمر، دون القلق من معارضة الدولة.

وقالت المحكمة العليا “نعتقد أن الدستور لا يمنح الحق في الإجهاض .. ويجب إعادة سلطة تنظيم الإجهاض إلى الشعب وممثليه المنتخبين”.

قوانين لحظر الإجهاض

ووفقًا لـ”بي بي سي”، شكل حكم حظر الإجهاض نصرا للجمهوريين وأصحاب الآراء الدينية المحافظة الذين يريدون الحد من الإجهاض أو حظره كليا.

وكانت 13 ولاية مررت بالفعل قوانين تقضي بحظر الإجهاض تلقائيا فور إصدار حكم المحكمة العليا منها ولاية مسيسيبي. ومن المحتمل أن يقضي عدد آخر من الولايات بفرض قيود على الإجهاض.

ومن المتوقع أن يبطل حكم المحكمة العليا قرار نحو 36 مليون امرأة في سن الإنجاب بإمكانية الإجهاض في ولاياتهن، وفقًا لبحث صادر عن المنظمة الصحية “بلاند بارنتهود”، التي تعنى بتوفير عمليات الإجهاض.

تباين الآراء وبايدن يندد

وتباينت ردود الفعل حول قرار المحكمة التاريخي، فندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالقرار واصفًا إياه بأنه”خطأ متطرف وخطير”.

وقال بايدن في البيت الأبيض: “هذا يوم حزين للمحكمة وللبلاد.. لقد فعلت المحكمة ما لم تفعله من قبل.. استلبت بصورة معلنة حقا دستوريا وهو حق أساسي لكثير من الأمريكيين”.

وحث بايدن الكونجرس على إصدار قانون يحمي الحق في الإجهاض، لافتا إلى أن إدارته ستحمي حق النساء في الحصول على الأدوية التي وافقت عليها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بما في ذلك حبوب منع الحمل والإجهاض باستخدام الأدوية.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عن خيبة أمل بالغة بسبب إبطال المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكما أساسيا قنن الإجهاض.

وقال أدهانوم جيبريسوس لوكالة “رويترز”: “أشعر بخيبة أمل بالغة لأن حقوق النساء واجبة الحماية”.

من جانبه، احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالقرار، فقال لشبكة “فوكس نيوز”: “الرب هو الذي اتخذ القرار”.

وأضاف ترامب: “هذا القرار يعيد السلطة إلى الولايات، وهي السلطة التي تنتمي لهم دائما”.