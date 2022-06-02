دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء، في مدينة أليكانتي الإسبانية تدريباته في المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وسيخوض “الأخضر” خلال المرحلة الأولى مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، ميدانيًّا.

كذلك أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية على “ملعب منتجع لافينكا” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يشارك اللاعب “علي البليهي” في التدريبات الجماعية لتعرضه لوعكة صحية، فيما أكتفى الثنائي “سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل “الأخضر” اليوم الخميس استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مملكة إسبانيا على “ملعب منتجع لافينكا”.