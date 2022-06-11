كشف خال الطفلة الراحلة حلا الشهري، عن تفاصيل جديدة بشأن ظروف وفاتها ومدى ارتباطها بوالدها الراحل حيث توفيت حزنًا عليه.

#من_السعودية | تابع تفاصيل هذه القصة المأساوية.. وفاة الطفلة "حلا الشهري" حزنًا على والدها بعد ساعات من وفاته. #قناة_السعودية pic.twitter.com/hruBwXXe9S — قناة السعودية (@saudiatv) June 11, 2022

حب شديد لوالدها

وقال خالها خلال استضافته في قناة “الإخبارية” إن حلا عاشت يتيمة الأم، لأن والدتها رحلت وعمرها 4 سنوات تقريبًا بعد معاناتها من السرطان، فارتبطت الفتاة بوالدها ولازمته دومًا على مدار السنين، مشيرًا إلى أنها لم تكن تذهب إلى أحد غيره وتقول “أبغى أبوي”.

وأوضح أن والد حلا تزوج من شقيقة زوجته الصغرى عقب وفاة زوجته، نظرًا لأنها كانت قريبة جدًا منها، والتي كانت ترعى الطفلة في فترة مرض أمها.

وتحدث أحد أقارب حلا عن فترة مرض الأب قائلًا “إن حلا لم تتركه خلال فترة تعبه في المستشفى، وتنام معه على نفس الكرسي، وكانت متعلقة به جدًا وتحبه حبًا كثيرًا”.

وكشف أنه عندما نُقل والد حلا الشهري إلى العناية المركزة، بعدت حلا عنه كثيرًا ولم تره، وكانت تنادي “جيبولي أبي”، وبعد فترة أصيبت الفتاة وتوفيت بعده بساعات، موضحًا أن تقارير الأطباء أكدت أنها عانت من صدمة بعد أبيها ما أدى إلى رحيلها.

ولفت إلى أنهم عندما ذهبوا إلى المغسلة لتجهيز الأب، فوجئوا بخبر وفاة حلا، حيث تمت الصلاة عليهما في نفس المسجد، ودفنا في قبرين متجاورين.

صدمة وفاة والد حلا الشهري

وكانت الطفلة، البالغة من العمر 11 عامًا، توفيت بعد وفاة والدها، بعدة ساعات بسبب حزنها عليه، لتصدم المغردين بقصتها.

وتوفي الأب مساء السبت 4 يونيو، ولم تعلم حلا سوى في صباح الأحد، فانهارت من البكاء، ونقلت للمستشفى هي الأخرى، وبعدها بساعات توفيت الطفلة إثر حزنها على أبيها.

وذكر عم حلا تفاصيل الحالة النفسية لها بعد إعلان وفاة والدها، وقال إنها دخلت في حالة صدمة بعد سماعها خبر الوفاة، وتوقف قلبها مرتين، وأنقذها الأطباء، لكنها توفيت.