أعلنت تقارير صحفية تفاصيل صفقة انضمام السنغالي ساديو ماني لنادي بايرن ميونخ الألماني.

وكان ماني صاحب الـ29 عامًا انضم إلى ليفربول الإنجليزي في 2016 قادمًا من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي ونجح في تحقيق العديد من الألقاب مع الريدز مثل الدوري الإنجليزي موسم 2019/ 2020 ودوري أبطال أوروبا موسم 2018/ 2019 وكأس العالم للأندية عام 2019 بالإضافة لـ السوبر الأوروبي ولقب كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

كم دفع بايرن ميونخ لضم ساديو ماني ؟

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ” بي بي سي” أن ليفربول سيحصل على 32 مليون يورو بجانب 6 ملايين يورو أخرى كنسبة من مشاركات اللاعب، و 3 ملايين يورو أخرى وفقًا لإنجازات اللاعب الفردية مع النادي

كذلك سيخضع ماني للفحوصات الطبية يوم الثلاثاء المقبل، وسيوقع على عقد مع الفريق البافاري حتى صيف 2025.

ووافق ليفربول على رحيل ماني بعد ضم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز.

التفاصيل الشخصية بين ساديو ماني وبايرن ميونخ قد انتهت وحسمت أيضًا، الأمر بات مسألة وقت فقط بين جميع الأطراف.

تصريح ماني الذي تسبب في مغادرته لـ ليفربول

وكان ماني قال قبل مباراة السنغال وبنين في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023: “أعتقد أن 60 أو 70% من شعب السنغال يرغب في رحيلي عن فريق ليفربول، أنا سأفعل ما يرغبون فيه، لنرى ذلك”.