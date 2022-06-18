أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع، وذلك ضمن الحملة الأمنية المشتركة لمتابعة وضبط المخالفين بجميع المناطق.

تفاصيل المخالفات

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر اليوم السبت، إنه بلغ عدد المخالفين لأنظمة لإقامة والعمل وأمن الحدود بمناطق المملكة 15910مخالفين، وذلك خلال الفترة من 9 وحتى 15 يونيو الجاري.

وحسب بيان الداخلية، تضمن المخالفين 9784 مخالفًا لنظام الإقامة، و3983 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2143 مخالفًا لنظام العمل.

وأوضحت الوزارة أنه بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية 226 شخصًا، (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(50%) إثيوبيو الجنسية، و(10%) جنسيات أخرى.

كما تم ضبط 57 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فضلا عن ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 73039 وافداً مخالفًا، منهم 69595 رجلاً، و3444 امرأة.

الأنظمة المنفذة في حق المخالفين

وحسب بيان الداخلية، تم إحالة 60027 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3053 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 12882 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.