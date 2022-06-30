أصبح الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى نادي نابولي الإيطالي قريبًا من الانضمام لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تفاصيل عقد الحارس الكولومبي مع نادي النصر

وقال الإعلامي الإيطالي نيكولو تشيرا عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس إن صفقة انتقال الحارس الكولومبي للنصر ستكون بعقد لمدة ثلاثة مواسم قادمة، وسيحصل على 3.5 ملايين يورو في الموسم مع إضافات تحفيزية.

يذكر أن المفاوضات مع أوسبينا بدأت منذ شهر يناير الماضي ونجح العالمي في إقناعه بالانضمام للفريق مع اقتراب رحيل الحارس وليد عبد الله عن صفوف الفريق.

وكان النصر ودع مدربه الأرجنتيني ميجيل روسو، ليتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا ليتولى مسؤولية الفريق بداية من الموسم المقبل.