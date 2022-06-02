روت تركية الأسمري، تفاصيل حادثة أختها التي تعرضت فيها لسقوط كتلة خرسانية على سيارتها أثناء تواجدها فيها مع طفلها وأسرتها، على طريق الملك عبدالله السريع، تحت النفق المقابل لمعرض الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، مساء أمس.

فيديو | قدرة الله تنجي طفل من موت محقق بعد سقوط خرسانة على طريق الملك عبدالله في #الرياض أخت المصابة تروي القصة#الإخبارية pic.twitter.com/ZwabsgjtZX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2022

وقالت في تصريحات لقناة الإخبارية: “حصل الحادث بشكل مفاجئ ولحظي، كأنه انفجار لا أحد يعلم مصدره ” وتابعت أن أختها توقفت في الحال” وأضافت: الحمد لله لأن الخرسانة سقطت من أعلى ارتفاع في الجسر المعلق للقطار، وكان الاصطدام عنيفًا، ولم تسقط على أعلى السيارة وإلا لكانت المصيبة أكبر “.

وأوضحت أن أختها وزوجها بقيا في السيارة في حالة ذهول من الموقف ولم يتمكنا من الحركة، لافتة إلى أن المارين على الطريق لم يقبلوا على المساعدة لعدم إدراكهم ما حدث.

وعن وضع الطفل، تقول: “من لطف الله ورحمته أن ابن أختي كان في الخلف في المقعد المخصص له وعمره سنتان وأربعة شهور وأختي طلبته وأخذته في حضنها لأنه كان يبكي ما أدى إلى أن الطفل كانت إصاباته طفيفة سطحية بالرغم أنه كان ينزف من الرأس واليد ولكن بعد الفحوصات عليه اتضح أنها سطحية بسبب الزجاج وسقوطه أمام السيارة”.

وتابعت :”استطاعت أختي أن تحمي ولدها بيدها، وجرحت الخرسانة يد أختي وكان الجرح عميقًا، إضافة إلى جرح في الركبة، والعاملة كانت إصاباتها بليغة جدًا من الخرسانة، إذ تعرضت لكسور مضاعفة”.

وانتشر مقطع فيديو يوضح سقوط كتلة خرسانية على إحدى السيارات على طريق الملك عبدالله، أظهرت تهشم زجاج السيارة، ووجود بعض الدماء ما أصار قلقًا بشأن إصابة من فيها.