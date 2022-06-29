رصدت “واس” الجهود التنظيمية الميدانية التي هيأتها مختلف الأجهزة الأمنية والحكومية بالمدينة المنورة في “ميقات ذي الحليفة” لمتابعة تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.

تسهيلات وخدمات:

وتعمل وزارة الحج والعمرة, ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, والجهات العاملة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن على تقديم كافة التسهيلات, والخدمات الصحية والإرشادية والتنظيمية لضيوف الرحمن في جامع الميقات ضمن خطة شاملة تهدف إلى انسيابية حركة مغادرة وانتقال ضيوف الرحمن عبر الحافلات من أماكن سكنهم والتوجّه إلى مكة المكرمة مروراً بميقات ذي الحليفة.

أداء الحج:

وغادر 16218 حاجاً المدينة المنورة أمس في طريقهم للمشاعر المقدّسة لأداء فريضة الحج عبر ميقات ذي الحليفة الذي يستقبل يومياً حافلات الحجاج بدءاً من ساعات الصباح المبكّر, وتستمر أعمال التفويج حتى السادسة مساءً حيث يعقد الحجاج من الميقات النية لأداء مناسك الحج التي تبدأ بأداء طواف القدوم, وأداء الصلوات في البيت العتيق, قبل الشروع في مناسك الحج.