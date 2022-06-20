استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في المطار لدى وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الاثنين.

وعكس الاستقبال المحبة والترابط اللذين يجمعان ولي العهد بالرئيس المصري الذي حرص على استقبال ضيف مصر الكبير، في مشهد يرسخ العلاقات الأخوية بين البلدين والقيادتين.

جولة ولي العهد:

وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وانطلاقًا من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لـ الأمير محمد بن سلمان، فقد غادر اليوم الاثنين 21/ 11/ 1443هـ الموافق 20/ 6/ 2022م لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا)، حيث سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، جمهورية مصر العربية، في إطار حرصه على تعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية، وتأكيدًا على أهمية دور المملكة وما تشكله من عمق إستراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي.

وترتبط المملكة ومصر بعلاقات اقتصادية وثيقةـ، ويتجلى ذلك في إعلان صندوق الاستثمارات العامة ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والإسهام في توسيع أنشطتهما واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستوى الإقليمي والدولي.