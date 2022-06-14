تكتسب زيارة رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن إلى المملكة تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أهمية خاصة كونها البلد العربي الوحيد الذي سيزوره خلال زيارته لمنطقة الشرق الأوسط؛ وهو ما يعكس الأهمية البالغة التي تنظر بها قيادة الولايات المتحدة للمملكة ودورها الحيوي في تعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم.

مواجهة التحديات المُشتركة

زيارة الرئيس جو بايدن إلى المملكة ولقاؤه مع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، يعكس استشعار قيادتي البلدين لحجم التحديات المُشتركة وأهمية رفع التنسيق إلى أعلى مستوياته، تعزيزًا للنهج الثابت الذي تتميز بها العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

رؤية متوافقه تجاه ردع إيران

وتشترك كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في رؤية متوافقة تجاه أهمية ردع سلوكيات إيران المُزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وتحييد خطر الميليشيات الإرهابية المدعومة من طهران، وهو ما يجعل من استمرارية التواصل والتنسيق على أعلى المستويات أمرًا بالغ الأهمية في تعزيز الأمن والاستقرار.

قمة مشتركة عربية أمريكية

وكان خادم الحرمين وجه دعوة للرئيس بايدن لزيارة المملكة يومي 15 و16 يوليو المقبل لبحث العلاقات المشتركة وحضور قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله – أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وصاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في يوم 17 ذي الحجة 1443هـ الموافق 16 يوليو 2022م.