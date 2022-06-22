حذرت هيئة الغذاء والدواء، من خلط الغذاء النيئ مع الجاهز للأكل، وتقطيع الخضروات على ألواح تقطيع اللحوم.

وأشارت الهيئة إلى أهمية تخصيص ألواح تقطيع للحوم مخالفة للمستخدمة لتقطيع الخضروات لتجنب الإصابة بالتسمم العذائي. كما بينت أن خلط المكونات النيئة من الطعام مع الجاهزة للأكل من أهم مسببات التسمم الغذائي.

التسمم الغذائي

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على عدد من التعليمات، لتجنب حدوث التسمم الغذائي. وأوضحت الصحة، أن من بين التعليمات التي تساعد في الحد من الإصابة بالتسمم الغذائي: الحفاظ على نظافة اليدين، والأسطح، وأدوات الطعام، وطهي اللحوم والدواجن جيدًا عند درجة حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية.

سبب التسمم الغذائي

كما أكدت على الفصل بين الطعام المطهو والنيء، وتجنب ترك الأطعمة خارج البراد لأكثر من ساعتين تجنبًا لتراكم الميكروبات، واستخدام الطرق الآمنة لتذويب الطعام.

ولفتت إلى أهمية قراءة المعلومات الغذائية على الأطعمة للتأكد من مأمونيتها، والتأكد من حفظ الطعام في الثلاجة أو الفريزر بأوانٍ مغلقة الإحكام لمنع تسربها وتلوثها.

وتطرقت التعليمات إلى طريقة ترتيب الأطعمة في الثلاجة؛ فنصحت الوزارة بضبط درجة الحرارة على 5 درجات مئوية، وترتيب الطعام بشكل جيد مناسب للتبريد والتهوية.