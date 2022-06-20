يواصل العلماء البحث عن كيفية إعادة تأهيل القلب المصاب عن طريق تجديد الخلايا للقلب، وقد لوحظ بعض النجاح باستخدام الخلايا الجذعية المشيمية، أو استخدام رُسُل الخلايا الجذعية لحث القلب على الإصلاح الذاتي.

دراسة جديدة:

وبحسب “سكاي نيوز”، حدد الباحثون في جامعة هيوستن، في دراسة جديدة، عاملين آخرين للنسخ المتحور، وهما عبارة عن بروتينين معروفين باسم “Stemin” و”YAP5SA”، يمكن أن يزيدا من معدل تكرار نسخ خلايا القلب.

كشفت الاختبارات التي أجريت على خلايا الفئران أن “Stemin” ينشط خصائص تشبه الخلايا الجذعية في خلايا عضلة القلب، بينما يعزز “YAP5SA” العملية من خلال تعزيز نمو الأعضاء.

وأجرى الفريق في اختبارات أخرى عملية حقن الحمض النووي الريبوزي المرسال الذي يحتوي على عوامل النسخ في قلوب الفئران الحية بعد نوبة قلبية، وفي غضون 24 ساعة، زاد تكاثر خلايا قلب الحيوانات بنسبة 15 مرة على الأقل، مما أدى إلى تحسن كبير في وظائف القلب.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسات، روبرت شوارتز: “عندما تم حقن كلا عاملي النسخ في قلوب الفئران البالغة المصابة بالاحتشاء، كانت النتائج مذهلة، وجد المختبر أن خلايا عضلة القلب تتكاثر بسرعة خلال يوم واحد، بينما تم إصلاح القلوب في الشهر التالي إلى شكل يقارب وظيفة ضخ القلب الطبيعية مع وجود ندبات طفيفة”.