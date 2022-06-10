تمكن العلماء من الوصول لتقنية جديدة في علاج تصلب الأعصاب، باستخدام الإبر الباردة.

ويتم هذا الإجراء من خلال تجميد إبرة تغرس تحت جلد المريض، ثم يتم تحريكها لتلامس العصب التالف، باستخدام تقنية التصوير المقطعي المحوسب.

ونشر موقع New Atlas، أن اسم التقنية: “تحلل العصب التدخلي بالتبريد”؛ إذ تسفر ملامسة الإبر المبردة للعصب عن تدهور العصب وفقدان وظائفه الأساسية؛ إلا أنه بعد ذلك يعود كعصب حي يقوم بالوظائف الأساسية.

علاج تلف الأعصاب

وقال الأستاذ والباحث في جامعة إيموري في أتلانتا بجورجيا الأميركية، بروفيسور ديفيد برولوغو، إن هناك خمس درجات من إصابات الأعصاب الطرفية؛ لافتًا إلى أنه اختار مع زملائه العلاج على ثمانية مرضى يعانون من آلام عصبية مزمنة.

وأكد القائمون على التجربة أن المرضى المشاركين في الاختبار لم يتعرضوا لأي آثار جانبية، وبعد العلاج تماثلوا للشفاء واستعادوا القدرة على الاستخدام الكامل للطرف المصاب.

ووفقًا للتجربة؛ تؤكد النتائج أن العصب التالف بعد التبريد يمكن ّأن يتجدد بنجاح ويعود لوظائفه الطبيعية؛ فضلًا عن إفادة 6 مرضى من أصل 8 مشاركين في الاختبار بأن الألم انخفض بشكل كبير.