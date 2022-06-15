قال وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: إنه تم استحداث تقنية حديثة جدًّا، لتنقية الهواء في المشاعر المقدسة، بحيث يتغير الهواء الموجود في المسجد خلال ثلث ساعة تقريبًا من هواء مستهلك لهواء منقى ونظيف.

فيديو | وزير الشؤون الإسلامية لـ #الإخبارية: تقنية حديثة تمكن من تغيير الهواء في المساجد خلال 20 دقيقة.. وأنفقنا أكثر من 90 مليون ريال على المشاريع في المشاعر المقدسة pic.twitter.com/mdl95utPGF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2022

تكلفة 90 مليون ريال:

وأضاف خلال استضافته في قناة الإخبارية: “الذي تم إنفاقه على هذه الأعمال فقط في هذه المشاعر أكثر من 90 مليون ريال، وهناك مشاريع أخرى تم القيام بها؛ لكن في هذه المساجد فقط تم صرف اكثر من 90 مليون ريال بفضل الله ثم بفضل الرعاية الخاصة التي تحظى بها بيوت الله من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي العهد”.

وتابع: “أستطيع أقول إن جاهزية الشؤون الإسلامية لاستقبال الحجاج هي جاهزية تامة بنسبة 100% أكثر من جاهزيتها خلال السنوات الماضية بكثير”.

أعلى جاهزية لاستقبال الحجاج:

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية: “بالنسبة للمواقيت نحن طوال العام نتابع ونعمل على تحسينها ونبذل الجهد لكي تكون في أعلى المستويات التي تتمكن من خلالها لاستقبال ضيوف الله، لذلك كانت إدارة المشاريع تعمل ليلًا ونهار، والمساجد والوكلاء لوقت قريب يترددون لوقت كبير لتفقد العمل، وكذلك مدير الفرع في مكة المكرمة وجميع المعنيين”.