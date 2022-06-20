أعلنت الكلية التقنية بنجران، عن موعد بدء التسجيل في برنامجي الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ، حيث سيتم فتح بوابة القبول للدبلوم الصباحي والمسائي لمدة خمسة أيام، بدءاً من يوم الأحد الموافق 25 / 12 / 1443هـ، وينتهي يوم الخميس 29 / 12 / 1443هـ، عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.

التقديم في عدد من التخصصات

وأوضح عميد الكلية محمد بن علي الصقري، أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يُعادلها، في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب الآلي، وتقنية المعلومات تخصص “الدعم الفني”، وتخصص”البرمجيات”، وقسم التقنية الإدارية, وتخصص “المحاسبة”، وتخصص “الإدارة المكتبية”، وتخصص “التسويق”، وقسم التقنية الكهربائية تخصص “القوى الكهربائية”، وقسم التقنية الميكانيكية تخصص “الإنتاج”، وقسم تقنية المحركات والمركبات تخصص “ميكانيكا السيارات”.

الفرز النهائي وإعلان المرشحين

وبيّن أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، الذين ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، علماً بأنه سيُقبَل المتقدم بعد اجتيازه معايير المفاضلة.