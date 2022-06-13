أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة عن فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين والبنات الحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل التدريبي الأول من العام 1444هـ.

مواعيد التسجيل

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة خالد بن ربيعان آل مشوط بأن مواعيد التسجيل ستكون اعتباراً من 18 إلى 22 / 12 / 1443 هـ، لبرامج البكالوريوس للبنين، ومن 25 – 12 / 12 / 1443هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للبنين, مفيداً أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .