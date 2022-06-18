أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران عن فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات بالمنطقة، لمرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين والبنات الحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل التدريبي الأول من العام 1444هـ.

فترة التسجيل

وتبدأ فترة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة لبرامج البكالوريوس للبنين ستكون اعتباراً من 18 إلى 22 / 12 / 1443 هـ ، ولبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية الثانوية للبنين ، من 25-29 / 12 / 1443ه.