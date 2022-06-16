وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار” بمقرها في الرياض اليوم، اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للأكاديمية الوطنية البحرية.

تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي

وتهدف الاتفاقية إلى البدء بتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للتحقق من تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي للحصول على الاعتماد من قبل مركز “مسار “.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية البحرية تأسست إثر شراكة إستراتيجية بين كل من شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وشركائهما بمدينة الجبيل التابعة للمنطقة الشرقية.

التكامل مع المنشآت التدريبية

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المنشآت التدريبية؛ للمساهمة في رفع جودتها وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، حيث يُمنح الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لفترة زمنية محددة، كما تتم متابعة الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.