قام الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، بتكريم نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قبل انطلاق مباراة منتخب مصر ضد غينيا.

تكريم محمد صلاح:

وقرر اتحاد الكرة إقامة تكريم خاص لمحمد صلاح، تقديرًا لنجاحاته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وتألقه مع منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، كما تم عمل ممر شرفي له.

وتألق محمد صلاح بشكل لافت مع ليفربول هذا الموسم، حيث توج بلقي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، وحصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي لثالث مرة في تاريخه.

كما أشاد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي بالنجم محمد صلاح، وأكد أنه خير سفير للرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم في العالم بشكل خاص، متمنيًا له مواصلة التألق والتتويج بمزيد من الألقاب.

منتخب مصر ضد غينيا:

ويلعب منتخب مصر ضد غينيا الآن على إستاد القاهرة الدوري، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، قبل أن يلعب الفراعنة مع مالاوي، يوم 9 يونيو.