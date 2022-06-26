تداول العديد من متابعي موقع تويتر مقاطع فيديو توثق تلاوات بديعة وخاشعة بصوت الشيخ محمود خليل القارئ، إمام مسجد القبلتين وإمام المسجد النبوي سابقًا رحمه الله.

تلاوة حجازية بديعة للشيخ #محمود_خليل_القارئ إمام مسجد القبلتين وإمام المسجد النبوي سابقًا. رحمه الله وغفر له وأسكنه جنات الفردوس. pic.twitter.com/EVfC5iq1X6 — ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) June 25, 2022

تلاوات نادرة

ومن بين المقاطع المتداولة، مقطع نشره بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد حيث علق عليه بالقول:” رحم الله الشيخ محمود خليل، إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف.. خالص العزاء والمواساة لأهله وذويه”.

ونشرت بيلسان الحربي مقطع فيديو من تشييع الشيخ الراحل وعلقت عليه بالقول: “مع غروب شمس السبت ودعت المدينة النبوية أحد أعلامها وقرائها الكبار الشيخ محمود خليل إمام المسجد النبوي المكلّف.. جنازة مشهودة ومهيبة وحضر الدفن جمع غفير تنعاهم آثارهم وديارهم وكذاك تبكي الصالحين سماءُ.

مع غروب شمس السبت

ودعت المدينة النبوية أحد اعلامها وقرائها الكبار

الشيخ محمود خليل قارئ

إمام المسجد النبوي المكلّف

جنازة مشهودة ومهيبة وحضر الدفن جمع غفير تنعاهم آثارهم وديارهم

وكذاك تبكي الصالحين سماءُ #محمود_خليل_القارئ pic.twitter.com/DtSlXlJU2Q — أ.بيلسان الحربي✩ (@t_3r0) June 25, 2022

رثاء الشيخ محمود خليل القارئ

وكان وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ رثى الفقيد بقوله :تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ محمود خليل القارئ إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه كل خير بما قدم، ونقدّم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما نعى الشيخ عائض القرني الفقيد بقوله : نسأل الله باسمه الأعظم الأكرم أن يغفر لفضيلة الشيخ محمود خليل

إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلّف رحمه الله، ونسأل الله أن يجعل الفردوس الأعلى نزله، وأحسن الله عزاء أهله وذويه، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.