نشرت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مقطع فيديو لتلاوة خاشعة من الشيخ الدكتور سعود الشريم من صلاة المغرب يوم أمس الأربعاء.

الحكمة من خلق الجن والإنس تحقيق عبادة الله تعالى بكل مظاهرها ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِيَعبُدونِ﴾. تلاوة فضيلة الشيخ أ.د. #سعود_الشريم من صلاة المغرب 23 ذوالقعدة 1443هـ. pic.twitter.com/aWMHQhHggn — شؤون الأئمة والمؤذنين (@Emam_moathen) June 22, 2022

وكانت التلاوة الخاشعة للشيخ الشريم حول الحكمة من خلق الجن والإنس ألا وهي تحقيق عبادة الله تعالى بكل مظاهرها بآية ﴿وَما خَلَقتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلّا لِيَعبُدونِ﴾ من سورة الذاريات.

توافد ضيوف الرحمن:

وتوافد ضيوف الرحمن على البيت الحرام من أجل أداء فريضة الحج، فيما تسعى المملكة بكامل جهودها وطاقة مؤسساتها لتوفير سبل الراحة كافة للحجاج، من أجل تيسير أداء مناسك الحج، وتهيئ المشاعر المقدسة بأحدث التقنيات والتجهيزات، للتمكن من أداء المناسك دون مشقة أو تعب، ومن بينها أكثر من 500 ألف متر مربع ستخضع للتطوير في مشعر منى، فيما يتعلق بالخيام المطورة خلال حج هذا العام 1443.

خيام مشعر منى:

وتم إعداد الخيام في مشعر منى، على اعتبار أنها وحدات سكنية متكاملة، حيث سيستفيد منها الحجاج خلال هذا العام بما تضمنته من تقنيات عالية وأنظمة تكييف متطورة، وكل ما يحقق احتياجات حجاج بيت الله الحرام سيكون متوفرًا في هذه الوحدة السكنية.