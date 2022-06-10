التحق اللاعبان حسان التمبكتي وفراس البريكان، صباح اليوم الجمعة، ببعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في أوزبكستان، بعد اختتام معسكر المنتخب الأول في إسبانيا.

موعد مباراة الأخضر ضد فيتنام:

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب فيتنام في دور ربع النهائي من البطولة، بعد غد الأحد.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي الأولمبي، مساء اليوم، حصة التدريبية في الصالة الرياضية بمقرّ سكن البعثة في طشقند، أدى خلالها اللاعبون مرانًا استرجاعيًّا.

المنتخب السعودي يصعد لربع النهائي متصدرًا: