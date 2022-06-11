أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن صدور أمر ملكي كريم بتمديد خدمة صالح بن علي التركي أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات.

من هو صالح التركي أمين جدة ؟

والشيخ صالح بن علي التركي هو رئيس مجلس إدارة شركة نسما القابضة ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بجدة السابق. وعمل صالح بن علي التركي في حقل التجارة منذ أكثر 35 عامًا، محققًا نجاحات قياسية ببناء أكثر من 47 شركة تعمل في كافة المجالات الخدمية وقطاع المقاولات.

السوق السعودي مليء بالفرص

ويرى صالح بن علي التركي بحسب تصريحات سابقة له أن السوق السعودي مليء بالفرص الاستثمارية ويوجد اختلاف جذري ما بين سوق اليوم والسوق عندما بدأ به تجارته من حيث النوعية والتكاليف وكثرة المنافسين على المناقصات الحكومية.

ودرس صالح بن علي التركي الخطط الخمسية للدولة وحدد بوصلة البنية التحتية للبلد، وهو ما دفعه ليؤكد دومًا أن المملكة مقبلة على العديد من المشاريع التنموية والتي تحتاجها الدولة في تشييد الخدمات والمرافق الحكومية.

أمر ملكي كريم

يذكر أنه في يوم 14 / 11 / 1439هـ صدر أمر ملكي كريم تحت الرقم أ / 300 تضمن النص على تعيين صالح بن علي بن عبدالرحمن التركي أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة