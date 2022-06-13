أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تمديد شرط تلقي الجرعة الثالثة لمغادرة المملكة بالنسبة للمواطنين السعوديين ليصبح 8 أشهر من بعد تلقي الجرعة الثانية وليس 3 أشهر كما كان مطبقًا سابقًا.

الجرعة الثالثة شرط مغادرة المواطنين

وكانت الداخلية أعلنت في وقت سابق أنه يشترط لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة اعتبارًا من يوم 9/2/2022 أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى (ثلاثة) أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من (16) عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

إلغاء شرط التحصين في توكلنا

كما أعلنت الداخلية اشتراط التحصين والتحقـق مـن الحالة الصحية في تطبيـق (توكلنـا) للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين، أو الاستمرار في التحقـق مـن الحالـة الصـحية حسـب مـا تـحـدده البروتوكولات الصـادرة مـن قبـل هيئـة الصـحة العامـة “وقايـة”، أو المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات ووسائل النقـل الـتي ترغب في تطبيـق مستويات حمايـة أعلـى مـن خـلال الاستمرار باشتراط التحصين أو التحقـق مـن الحالة الصحية للدخول إليهـا.

وكانت وزارة الداخلية اشترطت ‏اعتبارًا من 1 فبراير 2022 ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا لمن يأخذ الجرعة الثالثة “التعزيزية” فقط.

وأضافت الداخلية أن الجرعة الثالثة ستكون شرطًا للآتي: