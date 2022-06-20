لا تتوقف التحذيرات الدولية بشأن خطورة “خزّان صافر” الراسي قبالة سواحل اليمن منذ سنوات، حيث جددت الأمم المتحدة تنبيهها من مغبّة وقوع أي تأخير في إنقاذ الناقلة النفطية العائمة، وما سيأتي به من تداعيات كارثية بيئية وإنسانية واقتصادية وخيمة تكلف عشرات المليارات من الدولارات.

انفجار الخزان:

وأوضح منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، ديفيد غريسلي، في حديثه أمام المشاركين في منتدى اليمن الدولي الأحد، أن انفجار الخزان سيكلف 20 مليار دولار فقط من أجل تنظيف النفط الخام المتسرب، مؤكدًا أن الصيد سيتأثر لمدة لا تقل عن 25 عامًا كما ستتضرر الاستثمارات في ‎البلاد بشكل مؤكد، وسيصل التأثير إلى الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

مخاوف من الرياح:

كما أضاف غريسلي، خلال جلسة النقاش المخصصة لخزان ‎صافر العائم ضمن فعاليات المنتدى، أن الناقلة بحاجة إلى 20 مليون دولار إضافية في يونيو لبدء عملية الطوارئ، معربًا عن ثقته من استكمال التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الإنقاذ.

وقال: “أنا واثق من تغطية الفجوة التمويلية لتمويل خطة إنقاذ ‎صافر”.

كذلك أبدى غريسلي قلقه من أن تتأخر عملية الإنقاذ حتى بداية أغسطس، حيث تشتد الرياح، ما سيؤدي إلى إعاقة أعمال نقل النفط من الناقلة إلى سفينة أخرى.