نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكون سحب رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، وأبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين يتوقع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف وحائل كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض. ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.