أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة, تشمل تأثيراتها ارتفاعاً في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.