أصدرت إدارة الإرشاد الزراعي تنبيهًا بشأن التأكد من تمام فترة التحريم المتعلقة بتطهير جسم المواشي من أي أدوية بيطرية.

فترة التحريم:

وأشارت في تغريدة على حسابها الشخصي بتويتر: “عند الاحتفاظ بالمواشي لتسويقها أو استهلاكها في عيد الأضحى المبارك تأكد من انتهاء فترة التحريم لأي أدوية بيطرية يتم إعطائها للمواشي قبل موعد العيد”.

كما شدد على التأكد من خلو جسد الماشية من الأدوية وخصوصًا أدوية الجرب والمضادات الحيوية.

يذكر أن مدير الثروة الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور إبراهيم قاسم قال: إن أسعار المواشي تشهد العام الحالي ارتفاعًا بسيطًا وطفيفًا مقارنة بالعام الماضي.

ارتفاع طفيف بالأسعار:

وتابع د. إبراهيم قاسم لو عدنا للعام الماضي، لوجدنا ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الماشية، على سبيل المثال النعيمي العام الماضي كان من 1500 إلى 2000 ريال، والعام الحالي قد تكون بـ 2200، كذلك الماشية ذات الوزن والإنتاج العالي تكون أغلى في السعر من غيرها.