نشرت وزارة الخارجية، إنفوجرافًا توضح فيه تواريخ مهمة ترسخ العلاقات بين الأردن والمملكة.

جاء ذلك بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

تواريخ ترسخ علاقات المملكة والأردن

وقالت الخارجية في الإنفوجراف، إن المملكة والأردن بينهما علاقات تاريخية راسخة، موضحة ذلك في عدد من التواريخ والأرقام تتمثل في:

عام 1933 عُقدت معاهدة تعزيز صداقة وحسن جوار وتنظيم للحدود بين البلدين.

عام 1935 زيارة جلالة الملك سعود بن عبد العزيز عندما كان وليًا للعهد إلى شرق الأردن.

عام 2016 التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.

عام 2017 أول زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الأردن بعد توليه الحكم.

كما لفتت إلى أن حجم استثمارات المملكة في الأردن بلغ 14 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 21.6 مليار دولار، ووصلت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأردن 1.3 مليار دولار.