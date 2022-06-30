وزعت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب وإدارة الكتب، أكثر من (11) ألف كتيب.

برنامج “إهداءات”

فيما بلغ ما وزع من الكتب العلمية على طلبة العلم (٢٠٠) كتاب، وذلك ضمن برنامج “إهداءات” الذي يعنى بنشر قيم الإسلام بين ضيوف بيت الله الحرام.

غرس مبادئ القرآن والسنة

وأوضح مدير إدارة شؤون الكتب نبيل شريفي أن البرنامج يأتي لغرس مبادئ القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، عبر تقديم إهداءات متنوعة من الكتب الدينية والتثقيفية بعدة لغات كالعربية والإنجليزية والأوردية والأندونيسية والتركية والفارسية وغيرها التي تستهدف قاصدي حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم.