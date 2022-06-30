أكد جنادي مدخلي، مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في شؤون الحرمين، أن وكالة الخدمات الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، تستهدف توزيع 300 ألف مظلة و150 ألف هدية على حجاج بيت الله الحرام.

الجودة والريادة:

وتابع مدخلي خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن عمليات التوزيع تأتي ضمن حملة الرئيس العام “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في عامها العاشر، تحت شعار “الجودة والريادة في حسن الهداية وتميز الرفادة وكرم الوفادة”.

مصاحف ومعقمات:

ولفت إلى أن الهدايا تشمل المصاحف والكمامات والمعقمات وكل ما يمكن تقديمه إلى حجاج بيت الله الحرام من الداخل والخارج.