ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسار بشأن حالة الآيبان البنكي (تحت التدقيق)، لمواطن تقدم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه في حال كانت حالة الآيبان البنكي (تحت التدقيق)، يرجى الانتظار عملية التحقق من الآيبان البنكي تستغرق بعض الوقت.

إيداع مبلغ الضمان:

وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، 1 يونيو، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور والقديم.

توحيد الصرف:

ويأتي ذلك بعد توحيد الصرف في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي المطور ما يلي: