ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استفسار بشأن حالة الآيبان البنكي (تحت التدقيق)، لمواطن تقدم للحصول على الضمان الاجتماعي المطور.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه في حال كانت حالة الآيبان البنكي (تحت التدقيق)، يرجى الانتظار عملية التحقق من الآيبان البنكي تستغرق بعض الوقت.
إيداع مبلغ الضمان:
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأربعاء، 1 يونيو، إيداع مبلغ الضمان الاجتماعي المطور والقديم.
توحيد الصرف:
ويأتي ذلك بعد توحيد الصرف في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من الشهر الميلادي.
شروط الضمان الاجتماعي المطور:
يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي المطور ما يلي:
- أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
- ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
- استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
- ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
- ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
- إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
- ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.
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