كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة، ماجد الضحوي، عن القطاعات المستهدفة في الفترة المقبلة للتوطين.

قطاعات مستهدفة:

وقال الضحوي في تصريحات إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، مع الإعلامي مفرح الشقيقي: إن توطين إدارة المشاريع، وقطاع الغذاء وسلاسل الإمداد هو المستهدف القادم، قريبًا.

وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة في حواره مع #مفرح_الشقيقي يُعلن عبر برنامج ياهلا: توطين إدارة المشاريع، وقطاع الغذاء وسلاسل الإمداد هو المستهدف القادم… قريباً@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/tTqYas9vIP — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 28, 2022

برامج التوطين:

ولفت إلى برامج التوطين أوصلت عدد السعوديين إلى 2 مليون و60 ألف، وهو الرقم الأعلى تاريخيًّا في القطاع الخاص، ورفعت نسبة مشاركة المرأة إلى 35%.