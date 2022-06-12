توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل، هطول أمطار بعدة مناطق من يوم الخميس القادم 17/ 11/ 1443، وحتى السبت.

خريطة الأمطار:

وأضاف الحقيل، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “الأمطار بحسب المراصد نهاية الأسبوع تشمل اليمن، وجازان وعسير ونجران والباحة والطائف وتثليث وادي الدواسر وبيشة وشرق الطائف. والله أعلم”.

توقعات طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

في حين يتوقع نشاطًا في الرياح السطحية، قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة والطائف.