شهدت العقود الآجلة لأسعار النفط تقلبات متتالية، يوم أمس الثلاثاء، حيث تم تداولها هبوطًا وارتفاعًا في جلسات التبادلات، فيما توقع خبراء أن ترتفع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارًا للبرميل.

فقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس، القياسي الأمريكي، مساء أمس، وسجلت عند التسوية 119.41 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 91 سنتا أو 0.77 بالمائة.

النفط الأمريكي:

وكانت العقود الآجلة للنفط الأمريكي تحولت للارتفاع بعد أن انخفضت دولارًا للبرميل في وقت سابق في الجلسة.

وفي جلسة سابقة أيضًا، ارتفعت العقود الآجلة للنفط أكثر من دولار للبرميل، وفقًا لرويترز.

برنت يرتفع:

أما عقود خام برنت فسجلت عند التسوية 120.57 دولار للبرميل، مرتفعة 1.06 دولار أو 0.89 بالمائة.

يأتي هذا فيما يتوقع الخبراء أن تقفز أسعار النفط إلى نحو 150 دولارًا للبرميل.