توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع نسبة الرطوبة على الوسط الجنوبي من المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض.

ارتفاع نسبة الرطوبة:

وقال الحصيني في تغريدات له عبر حسابه على موقع تويتر: ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم على الوسط الجنوبي من المنطقة الشرقية ووصلت الرطوبة إلى العاصمة الرياض، وسجلت فجر اليوم الأربعاء 30%، ما أعطى شعورًا بأن درجة الحرارة أعلى من المسجلة.

وتابع أن ارتفاع الرطوبة بسبب أن الرياح رطبة حُملت من الخليج العربي، متوقع اليوم الأربعاء 16 ذي القعدة حسب التقويم إن شاء الله على المملكة والخليج رياح من متوسطة لشبه قوية على النصف الشمالي من الساحل الغربي وعلى أجزاء من الباحة وعسير ونجران متوقع أمطار على المرتفعات وما بين عُمان والإمارات.

الطقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من ساحل البحر الأحمر ولا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة.