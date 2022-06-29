توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني، سقوط أمطار متفاوتة اليوم الأربعاء، على عدد من مناطق المملكة.

سقوط أمطار متفاوتة

وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة بالمملكة بالقريات والتي سجلت 21 درجة مئوية، أما الأعلى فكانت جازان 33”.

وأضاف أنه من المتوقع اليوم الأربعاء سقوط أمطار متفاوتة على أجزاء من مرتفعات الباحة عسير وجازان واليمن وعُمان، فضلاً عن نشاط رياح مغبرة على أجزاء من الشرقية والوسطى والغربية والخليج.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، ونجران، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة وجازان خاصة الساحلية.