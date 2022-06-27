توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يسود طقس لطيف على الشمالية، فيما تميل الحرارة إلى الاعتدال على باقي المناطق، اليوم الاثنين.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، إن طريق والقريات سجلتا أدنى أبرد مدينتين؛ حيث سجلتا أدنى درجة حرارة فجر اليوم بـ19 مئوية.

نشاط للرياح:

وأشار الحصيني، إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح المُغبرة على الشرقية والخليج وجنوب الرياض ونجران والغربية، وهطول أمطار على المرتفعات الجنوبية من المملكة وبين عُمان والإمارات.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدنيًا في الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها على جنوب وجنوب غرب المملكة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.