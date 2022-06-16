توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

توقعات طقس اليوم:

في حين يتوقع نشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الجوف وحائل كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.