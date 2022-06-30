توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، خلال إجازة نهاية الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت)، ارتفاعاً في درجات الحرارة، ونشاطاً لرياح البوارح والغبرة، وتشكل السحب الرعدية على المرتفعات.

طقس نهاية الأسبوع:

وقال الحصيني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه حسب المراصد الفلكية، فإن الطقس المتوقع على المملكة والخليج العربي في إجازة نهاية هذا الأسبوع، يشمل ارتفاعًا قليلًا في الحرارة يتراوح من (2) إلى (3) درجات مئوية عما تم تسجيله أمس الأربعاء، وذلك على شرق ووسط المملكة والخليج.

أجواء حارة:

وأضاف الحصيني، أن درجات الحرارة تظل حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، ومتوقع أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجراً، كما من المتوقع وجود نشاط رياح البوارح خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، على أجزاء من الشرقية والخليج وشرق منطقة الرياض، يمتد تأثيرها نحو منطقة نجران، إضافة إلى رياح نشطة على المنطقة الغربية، ونشاط رياح موسم الغبرة على منطقة جازان، يمتد تأثيرها على منطقتي الباحة وعسير، ناصحًا باختيار الوقت المناسب للسفر.

كذلك توقع الحصيني تشكل السحب على المرتفعات، بعضها رعدي ممطر بأمطار متفاوتة الشدة، من خفيفة لمتوسطة، وحبات برد، على أجزاء من مرتفعات مناطق الباحة وعسير وجازان، وأجزاء من الإمارات وعمان.