أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح أبو غزال، أن ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا لا تنفع معها اللقاحات أمر وارد.

فيديو | استشاري الأمراض المعدية د. سميح أبو غزال: هناك احتمالية ظهور سلالة جديدة لـ #كورونا لا تنفع معها اللقاحات #نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/qCEgyhGXlt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 6, 2022

وأضاف خلال مداخلته في قناة العربية: “بالتأكيد يجب أن نفكر في السيناريو الأسوأ لكي نستعد، إن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا لا تنفع معها اللقاحات احتمال وارد، وكذلك ظهور فيروسات أو ميكروبات جديدة أمر وارد”.

وتابع: “لا بد من وجود برامج استعداد لأمراض أو ميكروبات غير معروفة حتى الآن، ولكن لا يجب أن نجلد أنفسنا، بأنه غدًا سيظهر وباء جديد لأنه سيظهر في كل الأحوال، ولكن يجب أن نكون مستعدين في أقرب وقت”.

كورونا شبه موسمي

وفي وقت سابق، أوضح استشاري الأمراض الباطنية والصدرية الدكتور صالح الدماس، أن فيروس كورونا ينتشر بشكل موجات لها قمم وقيعان، تبدأ وتنحسر في كل دولة بحسب ظروفها.

وقال خلال استضافته في قناة الإخبارية: “إن طبيعة وباء كورونا أنه يأتي على شكل موجات متعاقبة، وعادة ما يبقي ما بين 5: 4 سنوات، وأحيانًا ينتهي في 3 سنوات إلى أن تنتهي هذه الموجات وتنتقل إلى مناطق أخرى في الكرة الأرضية، بشكل متعاقب”.

وأضاف: “هنا في المملكة يبدو أن الوباء يسلك سلوكًا شبه موسمي، فلو تذكرنا أنه يسلك قممًا وقيعانًا، الموجات تشهد ارتفاعًا حادًّا في الحالات ثم تشهد انخفاضًا بعد ذلك؛ ما حصل في يونيو 2020، ثم يونيو 2021، ثم يونيو 2022، ما بين مايو ويونيو هناك ارتفاع حاد في الحالات”.