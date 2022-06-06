أشاد مدرب منتخب Brazil، تيتي بمستوى اللاعبين خلال مواجهة اليابان الودية، في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

Brazil يتجاوز اليابان بهد نيمار

ولعب Brazil ضد منتخب اليابان الأول لكرة القدم على الملعب الوطني في طوكيو، اليوم الاثنين، ضمن رحلته الآسيوية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادًا للمشاركة بالمونديال، ونجح السيليساو في الفوز بهدف نيمار.

سبب الفوز في ودية اليوم

وأكد تيتي أن منتخب اليابان الأول لكرة القدم ظهر بشكل فني مميز للغاية، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة 77، على الرغم من الفرص العديدة التي جاءت للاعبي البرازيل.

وتابع مدرب Brazil تصريحاته بعد المباراة الودية قائلًا: “كانت مباراة عالية المستوى، وعلى مستوى مباريات المونديال.. ومنتخبي نجح في الخروج منتصرًا بفضل رغبة وإصرار وثبات اللاعبين”.

وأضاف تيتي: “كرة القدم والتنافسية في قارة آسيا تتطور مع الوقت”، وهو ما يبرر قراره باختيار مواجهة منتخبات آسيوية خلال الجولة التحضيرية التي يجريها منتخب البرازيل حاليًا.

وقبل مباراة اليوم، كان منتخب Brazil قد نجح في تحقيق فوز كبيرة على منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم بخمسة أهداف مقابل هدف، وذلك في المواجهة الودية التي أُقيمت في العاصمة سول.