كشفت مصادر من داخل منصة الفيديوهات القصيرة الأشهر عالميًّا “تيك توك”، عن اختبارها وضعًا جديدًا، وُصِف بأنه يزيل ارتباك المستخدمين عند التمرير بين مقاطع الفيديو.

الوضع الواضح:

وأوضح المصدر لمحررٍ في موقع “ذا نيكست ويب” التقني المتخصص، أن هذا الوضع الجديد سيطلَق عليه “الوضع الواضح”، الذي يتم فيه إزالة الأزرار بصورة كاملة عند التمرير بين مقاطع الفيديو.

ولم تعلن المصادر بعد، التوقيت المتوقع فيه طرح التقنية على نطاق أوسع، لكنها أشارت إلى أنها لا تزال تختبرها حاليًا لمعرفة نقاط القوة والضعف فيها قبل طرحها لكل المستخدمين.