تُوج فريق ثانوية الرازي بـ بطولة دوري المدارس لـ فئة الـ18 عامًا على حساب ثانوية طيبة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء اليوم في جدة.

ونجح فريق ثانوية الرازي في التقدم بهدفين في الشوط الأول عبر اللاعب نور الدين البحار.

وتمكن براء خالد من إحراز الهدف الثالث لفريق ثانوية الرازي مع بداية الشوط الثاني، ثم قلص اللاعب عمار محمد الفارق لـ ثانوية طيبة بالدقيقة الـ53.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب رديف الجوهرة المشعة في جدة.

يذكر أن فريق “متوسطة الفرسان” كان تُوج بلقب دوري المدارس لـ فئة الـ15 عامًا على حساب فريق متوسطة تحفيظ القرآن.