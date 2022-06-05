أصبح المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني السابق لنادي الهلال، قريبًا من تدريب نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

المدرب البرتغالي كان رحل عن الهلال فبراير الماضي، بعد هزيمته من الأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث بـ كأس العالم للأندية برباعية دون رد.

جارديم سيواجه الهلال بعد إقالته !

وسيقترب المدرب البرتغالي من تولي تدريب الفريق الكروي الأول بنادي شباب الأهلي، ليواجه الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، خلال الفترة المقبلة.

أبرز إنجازات المدرب البرتغالي

وكان المدرب البرتغالي حقق مع الهلال، لقب دوري أبطال آسيا 2021، إضافة إلى كأس السوبر السعودي في العام نفسه، لكنه انتصر فقط في 8 مباريات من أصل 17 في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.